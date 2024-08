Vacinas de campanha e do calendário de rotina são ofertadas em João Pessoa

Neste sábado (10), os três pontos móveis da Capital estarão com equipes de saúde promovendo ação preventiva por meio da vacinação.



Serão ofertadas todas as vacinas das campanhas ativas, que protegem contra Influenza, Covid-19 e dengue, além dos imunobiológicos que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Os três pontos móveis estarão funcionando até as 16h e estão localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, e no Shopping Tambiá.

É importante lembrar que a vacina que protege contra a Covid-19 passou a ser incorporada ao calendário vacinal de rotina da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS).

O objetivo principal da vacinação é reduzir casos graves e óbitos pela Covid-19. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação.

Para as crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos de idade, a vacina faz parte da rotina da caderneta da criança.

Nos grupos prioritários, a dose pode ser anual ou semestral. No caso de pessoas idosas, gestantes, puérperas e imunossuprimidos, a vacinação é semestral.

Já a proteção contra a Influenza, mesmo com o final da Campanha Nacional de Vacinação, a Prefeitura de João Pessoa segue ofertando o imunizante para toda a população acima de seis meses de idade, enquanto houver doses disponíveis.

A vacina é segura e considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Atualização da caderneta – Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem manter o documento de vacinação em dia.

Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis.

É com esse alerta que a Prefeitura de João Pessoa convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Vacinas de urgência – O Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, estará aberto durante todo o final de semana, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes.

Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa neste sábado (10):

Home Center Ferreira Costa

Ofertando as vacinas de rotina e de campanha contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

Horário: 8h às 16h

Shopping Sul

Ofertando as vacinas de rotina e de campanha contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

Horário: 9h às 16h

Shopping Tambiá

Ofertando as vacinas de rotina e de campanha contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

Horário: 10h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h