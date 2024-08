Sebrae abre inscrições para a 16ª Feira Paraibana da Beleza em João Pessoa

Os empreendedores da área da beleza e estética terão mais um ano de oportunidade para atualização e capacitação durante a 16ª edição da Feira Paraibana da Beleza.

O evento, que é realizado pelo Sebrae/PB, acontecerá de 15 a 17 de setembro, no Centro de Convenções, em João Pessoa. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet.

A Feira da Beleza traz sempre convidados de destaque para compartilhar com os empreendedores as principais novidades e tendências do mercado.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Raquel Santos, o evento é uma oportunidade para os empreendedores das mais diversas áreas da beleza, como especialistas em cabelo, maquiagem, unhas e tratamentos estéticos.

Entre os destaques do evento está a tradicional “Batalha de Barbeiros” e também o congresso de maquiagem “Beauty Minds”, que terá especialistas para darem dicas e estratégias para quem trabalha na área poder melhorar o seu negócio com diferenciais em produtos e técnicas.

Outro tema importante no evento que deve atrair muitos empreendedores são as palestras na área de estética, com dicas para oferecer esses serviços ao público masculino, biossegurança na área de design de sobrancelhas e gestão financeira e estratégica em negócios dessa área.

Os interessados em participar do evento devem fazer a inscrição no site: https://feiraparaibanadabeleza.behoh.com/evento/feira-paraibana-da-beleza.

É possível fazer a inscrição de maneira individual ou empresarial (Pessoa Jurídica). A programação completa também está disponível no mesmo link das inscrições.