Pesquisa da Fecomercio aponta desejo de paraibanos de ir às compras no Dia dos Pais

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Planejamento, Estatística e Desenvolvimento da Paraíba (INDEP), em parceria com a Fecomércio Paraíba, revelou que 56,34% dos paraibanos têm a intenção de presentear no Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto.

Esse número representa um leve aumento de 0,24 pontos percentuais em relação ao ano passado, atribuído ao crescimento do emprego formal e à expectativa de aumento salarial em algumas categorias.

Os itens mais escolhidos para presentear continuam sendo vestuário (47,08%), seguido por perfumes (23,75%), calçados (11,25%), relógios (7,50%), e eletrodomésticos e eletrônicos (5,42%), com destaque para smartphones e televisores.

*com informações da TV Cabo Branco.