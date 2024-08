Governo autoriza obras da etapa final do Aeroporto de Patos

O secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, assinou, nesta sexta-feira (9), a ordem de serviço para início da obra do novo terminal de passageiros do Aeroporto Regional Brigadeiro Firmino Ayres, em Patos.

O ato ocorreu em reunião com a presença da secretária executiva da Seirh, Virgiane Melo, de representantes da Casa Militar do Governador, do Consórcio Construtor e da Gerência de Obras da Seirh.

A liberação dessa etapa da obra ocorreu pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), no último dia 6 de agosto, por meio do aceite do projeto. A equipe técnica do órgão esteve no último dia 31 de julho em visita à primeira etapa da obra, iniciada em janeiro de 2024.

O investimento total é superior a R$ 35 milhões, sendo R$ 22 milhões do Governo Federal e contrapartida de R$ 13,8 milhões do Governo do Estado.

A obra do aeroporto é dividida em dois setores: o Lado Ar e o Lado Terra. Os trabalhos do Lado Terra compreendem a construção do terminal de passageiros e do estacionamento. Já o Lado Ar inclui a pista de pouso e decolagem, a pista de taxiway (de manobra), o pátio de estacionamento de aeronaves e toda a pista asfaltada, além da construção da área de abastecimento das aeronaves, que se encontra em execução. Estão envolvidos na obra 70 profissionais, realizando atividades de drenagem, instalação da cerca patrimonial e terraplenagem.

Para o secretário Deusdete Queiroga, a autorização da SAC para construção do terminal de passageiros, representa um impulso bem maior na execução da obra. Segundo ele, a expectativa é que no primeiro trimestre de 2025, seja inaugurado o novo Aeroporto de Patos. Conforme explicou, “o antigo será demolido e será construído um novo terminal bem mais amplo, com melhores condições de atendimento à população da Região Metropolitana de Patos, composta por 24 municípios”.

O Projeto – O novo Aeroporto terá capacidade de atendimento de 80 passageiros, tanto de embarque quanto desembarque e de três aeronaves ATR-72-600, com capacidade de 72 passageiros cada. A pista tem uma extensão de 1.600 metros.

O novo projeto prevê que o terminal de passageiros tenha sua área em 715,80 m², como também uma Central de Utilidade de 232,78 m², para administração e outras demandas.

O Terminal de Passageiros (TPS) poderá ser modulado para expansão futura com o aumento da demanda, pelos lados Leste e Oeste, sem prejudicar o atendimento, podendo chegar até uma área de 1.974 m².