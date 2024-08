Vai faltar água em Campina Grande; confira os locais

A Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (Cagepa) divulgou nesta quinta-feira (08) um comunicado informando a suspensão temporária do fornecimento de água em diversas localidades de Campina Grande e municípios vizinhos.

A medida, segundo a companhia, é necessária para a realização de uma manutenção na estação elevatória 3.

A interrupção no abastecimento de água ocorrerá a partir das 9h desta sexta-feira (09), afetando os bairros Bodocongó, Novo Bodocongó, Araxá, São Januário, Ramadinha, Lagoa de Dentro e o distrito de São José da Mata, em Campina Grande.

Além disso, as cidades de Puxinanã e Pocinhos também sofrerão com a falta de água durante o período de manutenção.

De acordo com a Cagepa, o fornecimento de água está previsto para ser restabelecido após as 16h do mesmo dia, logo após a conclusão dos trabalhos de manutenção.