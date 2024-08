As eleições do Conselho Federal de Medicina na Paraíba foram encerradas nesta quarta-feira (7). A chapa 1, encabeçada por Bruno Leandro de Souza (foto) e tendo o médico Antônio Henriques de França Neto como suplente, foi eleita com 69,35% dos votos válidos.

A segunda chapa, composta por Annelise Mota de Alencar Meneguesso e Vanessa Rolim Barreto, recebeu 30,65% dos votos.

