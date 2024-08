A Feira Central de Campina Grande, conhecida por sua diversidade de produtos e tradições, é um ponto de encontro para quem busca a autêntica carne de sol, um dos produtos mais apreciados da região. Os comerciantes locais se destacam pela qualidade e pelo cuidado no processo de produção, garantindo produtos frescos e de excelente sabor.

Dedé Falcão, um dos vendedores mais tradicionais da feira, destaca a qualidade de sua carne. “Ela varia de preços. Depende da mercadoria. Essa minha carne aqui é padrão. Aqui eu estou vendendo a 42,00 reais. É uma das melhores carnes da feira,” afirmou Dedé, enfatizando o valor agregado da carne que oferece aos seus clientes.

Rosinaldo do Nascimento, outro comerciante respeitado, explicou o processo de preparo da carne de sol.

“Eu trabalho com carne de sol de boi e de porco. O processo da carne de sol é a gente abrir a manta, aí tem duas horas de sol, depois a gente lava, está pronta. Tem o contrafilé, a chã de dentro, que é o colchão mole,” disse Rosinaldo, revelando os segredos que tornam a carne de sol um produto tão especial.

Vando do Porco, conhecido por seus cortes de carne de boi e porco, compartilhou detalhes sobre os preços e a produção.

“A carne de boi, a gente tem os cortes mais tradicionais, que é colchão mole, alcatra, contrafilé e fadinho, que hoje está na média de 33 reais, que anteriormente custava até 40. Aí com a queda de preço, hoje a gente consegue fazer 33, 34 reais por quilo. Em relação à produção, a gente tem aqui em Campina Grande o abatedouro regularizado. A gente bota o animal lá, o animal é abatido, certificado, passado por todas as normas de vigilância sanitária até chegar aqui para o consumidor final. Aqui a única coisa que a gente faz é a área de salgação de carne, a gente só salga, lava e já deixa no ponto que quando chegar aqui a mercadoria já está 100% garantida,” explicou Vando, destacando o compromisso com a segurança alimentar.

