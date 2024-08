Cerca de 300 famílias devem ser beneficiadas com a substituição de lâmpadas antigas por LED, até o final deste mês de agosto. A iniciativa faz parte da programação deste mês do Nossa Energisa, desenvolvido pelo Programa de Eficiência Energética da Energisa, que visitará 8 municípios.

Para realizar a troca de lâmpadas é preciso receber algum benefício do governo federal e apresentar os seguintes documentos originais: identidade, CPF e última conta de energia paga. Cada casa poderá trocar até seis lâmpadas gratuitamente.

Por meio da carreta do Nossa Energia, a concessionária realizará, ainda, palestras educativas para orientar a comunidade sobre dicas de consumo consciente, meio ambiente e segurança nas instalações, além de noções básicas sobre energia elétrica e sessões de cinema.

Troca de geladeira

Além das trocas de lâmpadas e palestras educativas e outras atividades, o projeto também faz a troca de geladeiras antigas, por novas, em algumas localidades. Em julho, 125 famílias no município de Cachoeira dos Índios foram beneficiadas com a substituição.

Para fazer a troca de geladeira, durante a visita ao município é feito um cadastro dos clientes interessados e após uma seleção e vistoria nas geladeiras antigas, são selecionadas as famílias.

O Nossa Energia segue as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e é destinado exclusivamente às famílias de baixa renda cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). O projeto tem como finalidade contribuir com o combate ao desperdício de energia elétrica e ajudar as famílias a adotarem o hábito de consumo consciente e eficiente de energia elétrica.

Confira a programação completa para o mês de agosto:

• São João do Tigre

07 a 09 de agosto

Serviços: Troca de lâmpadas e cinema

• Cajazeiras

05 a 09 de agosto

Serviços: Troca de lâmpadas e cinema

• Passagem

12 a 15 de agosto

Serviços: Troca de lâmpadas e cinema

• Emas

12 a 16 de agosto

Serviços: Troca de lâmpadas e cinema

• Teixeira

19 a 24 de agosto

Serviços: Troca de lâmpadas e cinema

• São José de Lagoa Tapada

20 a 24 de agosto

Serviços: Troca de lâmpadas e cinema

• Curral Velho

26 a 29 de agosto

Serviços: Troca de lâmpadas e cinema

• Salgadinho

26 a 30 de agosto

Serviços: Troca de lâmpadas e cinema

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online