João Pessoa está entre os 20 destinos mais procurados na Decolar

A Decolar, uma das principais plataformas de viagens, aponta que João Pessoa está entre os 20 destinos mais desejados para o segundo semestre de 2024.

A análise foi realizada com base na procura por hospedagens nacionais e internacionais no site e aplicativo da companhia.

O estudo aponta um crescimento de 52% nas buscas em comparação com o mesmo período de 2023.

No ranking, a capital paraibana ocupa a 13ª posição geral. Alex Todres, diretor-geral da Decolar, observa que “as viagens têm ganhado cada vez mais prioridade no orçamento familiar dos consumidores, que estão optando por viagens mais curtas e frequentes ao longo do ano. Essa tendência está alinhada com o modelo híbrido de trabalho, que oferece maior flexibilidade”.

Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), ressalta o empenho contínuo na promoção da Paraíba como destino turístico.

“Aumentamos nossa presença em Feiras de Turismo e reforçamos nossas estratégias de divulgação para destacar o que o nosso estado e a capital têm de melhor. Esse ranking evidencia que estamos no caminho certo para garantir que nossa Região permaneça entre os destinos mais procurados e para que vivenciemos mais uma temporada histórica no turismo paraibano”, afirmou.

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Miguel Ângelo, também celebra a conquista. “A capital paraibana solidifica sua posição como um dos destinos mais atraentes e procurados, destacando-se cada vez mais no cenário turístico nacional”, enfatizou.