Axé e swingueira movimentam Festa das Neves em João Pessoa

O público fiel da Festa das Neves marcou presença no Parque Solon de Lucena, na noite deste sábado (3), para conferir o evento e também os shows do cantor Gera Almeida e da banda baiana Babado Novo.

A programação segue, neste domingo (4), com os grupos de cultura popular, às 17h, e à noite, a partir das 19h, tem shows da banda Caronas do Opala e da cantora Roberta Miranda.

“Nossa Festa das Neves avança a cada dia com a certeza de que é uma comemoração de sucesso. Nesses últimos três anos, nós precisávamos fazer uma Festa das Neves forte, revigorada, e nós vimos isso todos esses dias”, observou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que o povo tem comparecido e que os artistas, no palco, dão uma demonstração de energia e de capacidade artística imensa. “Então, nos aproximamos do final da Festa das Neves com a certeza de que nós criamos um modelo organizado, acolhedor e que dá vida longa à Festa das Neves. É um evento de caráter popular religioso e esse visual que nós construímos, de uma festa com uma multiplicidade de culturas e estilos, é o que deu essa força e essa vitalidade para a Festa das Neves”, acrescentou.

Artistas – A cada noite, artistas diferentes entram em cena na Festa das Neves, mas sempre com a mesma energia. Neste sábado (3), o cantor Gera Almeida, conhecido como o rei do swing, foi o primeiro a subir ao palco e levou muito axé e swingueira.

“Como pessoense nato, nascido e criado aqui, eu acho que é um presente que a organização deu para a gente. Não tem como descrever a sensação de tocar na festa de aniversário da nossa João Pessoa, que é uma das cidades mais antigas do Brasil. É indescritível, um prazer e uma sensação única de estar na Festa das Neves pela primeira vez”, pontuou.

A banda Babado Novo foi a segunda a se apresentar e fez o público dançar com clássicos de seu repertório, envolvendo axé music e músicas da atualidade. A vocalista do grupo, Mari Antunes, comemorou a oportunidade de cantar em João Pessoa.

“Estou muito feliz de poder estar aqui. Preparamos um repertório bem especial para esta noite. A gente sabe dessa festa que é tradicional em João Pessoa e em toda região. Música para cima, com alegria. É uma noite para ficar na história. Eu amo Jampa. A Paraíba e o Nordeste são uma extensão da minha Bahia e eu fico muito feliz de poder voltar e fazer uma festa tão linda como essa”.

Público – Seja para circular pela festa ou apenas para acompanhar os shows, o público comparece todas as noites para prestigiar o evento. O agricultor Josias João de Souza mora no município do Conde e foi curtir a programação com a esposa e a filha.

“É a primeira vez que venho à Festa das Neves e estou achando excelente. Está tudo bonito, tem espaço, parques. Está muito bem feita e organizada. Gostei bastante”, disse.

Para o caminhoneiro Silmar Gomes, a organização chamou a atenção. “A festa está ótima e muito bem organizada. Já circulei com minha esposa e vi que a segurança está muito boa também, os bombeiros dando apoio, a guarda civil. Está de parabéns”, elogiou.

A motogirl Aline Tavares aprovou o evento. “Estou gostando muito. Tem muito espaço e muita coisa para aproveitar. Vim cedo com a minha filha para ter tempo de ver tudo e agora estamos acompanhando o show”, disse. A estudante Ana Tavares, filha de Aline, disse que, para ela, os parques são o principal destaque. “Adoro todos os brinquedos”, ressaltou.

Segurança e Saúde

A Polícia Militar atua, a cada noite, com um efetivo médio de 150 policiais a pé e motorizados. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), também mantém duas equipes, uma ambulância de suporte avançado, uma ambulância básica, mais as motolâncias de apoio.

Integração

O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública e Cidadania (Semusb) com a Guarda Civil Metropolitana, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Programação

Além dos shows no Parque Solon de Lucena, a Festa das Neves terá, neste domingo (4), apresentações de grupos de cultura popular no palco Culturas Populares. A Festa das Neves envolve ainda o comércio de alimentos, bebidas, a tradicional maçã do amor, a estrutura de parques e a Monga no entorno da Lagoa.

Confira a programação:

Palco Lagoa (a partir das 19h)

04/08 – Caronas do Opala / Roberta Miranda

05/08 – Palhaço Malukinho / Michael Júnior (cover do Michael Jackson) – palco ao lado do monumento a Pedra do Reino – 17h

Palco Cultura Popular (a partir das 17h)

04/08 – Vó Mera e suas Netinhas / Babau Joaquim Guedes do Mestre Vavau

Praça da Independência (a partir das 16h)

05/08 – Desfile dos carros antigos

Durante todo o período do evento

Tenda do Cordel

Exposições artísticas:

– Casa da Pólvora – Coletânea de artistas locais com a curadoria de Augusto Moraes, aberta à visitação diariamente até 26 de agosto, das 9h às 17h.

– Hotel Globo – ‘Por Tuas Ruas’, do artista plástico Davi Queiroz, que pode ser vista de domingo a domingo, das 8h às 17h, até 12 de agosto.

