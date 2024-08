Podcast: professora ressalta a importância das feiras agroecológicas

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, o professor Fábio Agra Medeiros conversou com a professora Shirley Santos, do Campus II da UEPB, sobre a importância das feiras agroecológicas.

Essas feiras oferecem uma alternativa saudável e sustentável para a comercialização de alimentos, conectando produtores e consumidores diretamente.

As feiras agroecológicas promovem a diversidade de produtos, como hortaliças, frutas, e itens processados, além de artesanato e cosméticos naturais.

Em Campina Grande, as feiras da Eco Borborema acontecem semanalmente, com destaque para as realizadas no Museu do Algodão, no IFPB e na UEPB. O Espaço Agroecológico Territórios Livres, coordenado pela professora Shirley, realiza uma feira mensal na Praça da Bandeira, destacando produtos de mulheres agricultoras e artesãs da região.

Essas feiras são espaços de resistência e fortalecimento da agricultura sustentável, permitindo acesso a alimentos livres de agrotóxicos e promovendo a economia local.

A próxima edição do Espaço Agroecológico Territórios Livres será no dia 2, a partir das 8h, na Praça da Bandeira.

Ouça o podcast completo e saiba mais:

