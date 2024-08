A chuva veio, mas não atrapalhou a sétima noite da Festa das Neves, nesta sexta-feira (2). O público curtiu muito forró das antigas no Parque Solon de Lucena com os shows das cantoras Kelly Silva e Walkyria Santos.

Neste sábado (3), a programação segue com apresentações dos grupos de cultura popular Boi de Reis Estrela do Norte e Barca Santa Marina, além de shows do cantor Gera Almeida e da banda Babado Novo.

“Estamos fazendo uma Festa das Neves realmente para ficar na história e na memória da cidade de João Pessoa. A noite de hoje foi um exemplo disso. A Kelly Silva fez um show belíssimo. Depois, a Walkyria Santos manteve um público fiel, debaixo de chuva, cantou e dançou todas as suas músicas. O público abraçou completamente as artistas no palco e o nosso projeto da Festa das Neves”, destacou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirmou que é uma festa muito vitoriosa nesse sentido. “E eu fico contente porque conseguimos, ao longo desses três anos, restaurar o sentido positivo da Festa das Neves. No palco, os artistas dão o exemplo. A Walkyria Santos dividiu o palco com a Kelly Silva e com a Fabiana Souto. As três executaram músicas num verdadeiro encontro de estrelas. Isso deixa a todos nós da Funjope muito contentes. Fizemos mais uma noite belíssima de Festa das Neves”, pontuou.

A festa ganhou um brilho todo especial quando a cantora Walkyria Santos chamou ao palco a cantora Fabiana Souto, que cantou uma música com ela, e depois a cantora Kelly Silva que também dividiu o vocal com Walkyria.

Artistas

A cantora Kelly Silva foi a primeira a se apresentar e declarou estar feliz por participar do evento. Ela levou um repertório com muitas releituras de sua carreira e de outros artistas, fazendo o público cantar junto.

“É, de fato, um presente cantar na Festa das Neves, principalmente para nós que crescemos curtindo essa festa. Eu sou de Campina Grande, mas moro aqui há 30 anos. Então, conheço a Festa das Neves desde aquela tradição, de parquinho, de vir com os pais, os primos, os irmãos e hoje estou aqui, pela primeira vez, no palco de uma festa tão representativa. Está sendo um privilégio para mim”, pontuou.

A cantora Walkyria Santos entrou em cena em seguida e cantou diversos sucessos de sua carreira, músicas de 15, 20, 30 anos atrás. “Para mim, é uma satisfação muito grande porque, além de ser paraibana, estou residindo agora aqui nessa terra que eu amo de paixão. Estou feliz demais por fazer parte desse evento mais uma vez, como várias vezes que já estive, e agora em carreira solo”, afirmou.

Público

A Festa das Neves tem atraído diversos públicos todas as noites, principalmente famílias. Nesta sexta-feira (2), a dona de casa Claudiana Maria Gomes foi com a mãe e as filhas curtir o evento. “A festa está muito bonita, animada, tem muito espaço e bastante policiamento. Para quem anda com criança, é sempre bom ter essa sensação de segurança”, destacou.

A aposentada Ireneide de Lucena foi com o marido curtir o evento. “Esta é a segunda noite que venho para a festa e estou gostando muito. Voltei para prestigiar mais uma vez. Lembro quando acontecia na General Osório e dá saudade, mas aqui está muito melhor, maior, os parques bem distribuídos e muita segurança, uma festa para a família”, disse. “A festa está ótima. Muito bom o espaço, organizado, nota dez. Além disso, tem ótimos shows”, emendou o também aposentado Edilson dos Santos, marido de Ireneide.

Maria Aparecida Araújo Barros destacou que a festa está linda. “Muito bem organizada. A Lagoa é enorme e está preenchida de parque, de barraquinhas, tudo muito bacana, sem falar na segurança, muitos policiais”, observou.

A comerciante Gabryelly Vitória Martins aproveitou a folga para curtir a Festa das Neves e foi só elogios. “A festa está maravilhosa. Amei que tem bastante policiais, está bem seguro”, resumiu.

Cordel – A Tenda do Cordel é uma atração à parte na Festa das Neves, e a cuidadora Eliziê Vasconcelos não perdeu a oportunidade de conferir os títulos disponíveis.

“Aprendi com meu avô. Ele gostava muito de cordel e lia muito para nós. Eu tinha muitos cordéis que eram dele e fiz uma doação para uma instituição da Bahia. Sempre li muito com ele. Hoje é o momento de matar a saudade. Estou aqui lendo alguns que ele tinha”, comentou.

O cordelista Merlanio Maia disse que o movimento está bom. “Estamos declamando. O cordel faz parte do nosso universo nordestino. É algo que alfabetizou muita gente pelo interior e muitas pessoas vêm trazer seu testemunho. Tem uma questão afetiva. Temos que levar isso adiante porque é uma literatura muito rica e muito forte”, disse.

Segurança e Saúde – A Polícia Militar atua, a cada noite, com um efetivo médio de 150 policiais a pé e motorizados. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), também mantém duas equipes, uma ambulância de suporte avançado, uma ambulância básica, mais as motolâncias de apoio.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública e Cidadania (Semusb) com a Guarda Civil Metropolitana, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Programação – Além dos shows no Parque Solon de Lucena, a Festa das Neves terá, neste sábado (3) e domingo (4), apresentações de grupos de cultura popular no palco Culturas Populares.

A Festa das Neves envolve ainda o comércio de alimentos, bebidas, a tradicional maçã do amor, a estrutura de parques e a Monga no entorno da Lagoa.

Confira a programação:

Palco Lagoa (a partir das 19h)

03/08 – Gera Almeida / Babado Novo

04/08 – Caronas do Opala / Roberta Miranda

05/08 – Palhaço Malukinho / Michael Júnior (cover do Michael Jackson) – palco ao lado do monumento a Pedra do Reino – 17h

Palco Cultura Popular (a partir das 17h)

03/08 – Boi de Reis Estrela do Norte / Barca Santa Marina

04/08 – Vó Mera e suas Netinhas / Babau Joaquim Guedes do Mestre Vavau

Praça da Independência (a partir das 16h)

05/08 – Desfile dos carros antigos

Durante todo o período do evento

Tenda do Cordel

Exposições artísticas:

– Casa da Pólvora – Coletânea de artistas locais com a curadoria de Augusto Moraes, aberta à visitação diariamente até 26 de agosto, das 9h às 17h.

– Hotel Globo – ‘Por Tuas Ruas’, do artista plástico Davi Queiroz, que pode ser vista de domingo a domingo, das 8h às 17h, até 12 de agosto.

*Siga o nosso Instagram: @paraiba_online