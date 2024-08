Fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado; leitura rápida

Datafolha: Avaliação de Lula é igual à de Bolsonaro na mesma altura do mandato. Na margem de erro, petista é aprovado, reprovado e regular para a mesma fatia do eleitorado.

Governo Lula

Mulher sem profissão vai ser agredida pelo marido se não tomar cuidado, diz Lula. Presidente afirma que, se ela for bem formada, vai estar com alguém ‘não porque precisa de um prato de comida’.

Política

Congresso vê atuação do governo Lula por trás de decisão de Dino sobre emendas e articula reação. Ministro do STF determinou que Executivo só pague emendas sob prévia e total transparência.

Folhainvest

Dólar cai para R$ 5,70 em dia de alta volatilidade, com foco em riscos de recessão nos EUA. Moeda oscilou depois de fechar na quinta-feira a R$ 5,734, maior valor desde 2021.

Banco Central

BC muda regras para reuniões com economistas e eventos com presidente e diretores. Intervalo para diretoria voltar a se reunir com uma mesma instituição passará de 30 para 60 dias.

Projeto Saúde Pública

Oropouche avança e atinge 21 estados no Brasil, diz Ministério da Saúde. A maior parte dos casos foi registrada no Amazonas (3.224), Rondônia (1.709) e Bahia (831).

Estados Unidos

Kamala obtém número mínimo de delegados para ser nomeada, diz dirigente. Votação virtual começou na quinta e vai até segunda.

Eleições na Venezuela

Ditadura persegue e censura imprensa local e internacional em eleições da Venezuela. Regime ordena a emissoras que não noticiem protestos contra Maduro; jornalistas estrangeiros são expulsos do país.

Olimpíadas 2024

Desde os 6 anos, ‘nunca houve mais nada’ além do judô, diz mãe de Bia Souza. Campeã olímpica entrou no esporte pela influência do pai.

Olimpíadas 2024

Simone Biles rebate declaração de Trump: ‘Amo meu trabalho de negra’. A medalha de ouro no individual da ginástica artística reprova os comentários do empresário em debate presidencial.

Celebridades

Regina Duarte publica fake news sobre Olimpíadas e é advertida pelo Instagram (de novo). Atriz usou foto antiga para criticar cerimônia de abertura.

Corpo

Aparelhos de academia podem estar contaminados com milhões de germes; veja quais são os piores. Na inspeção visual, 96% dos equipamentos de locais públicos foram reprovados; nas particulares, foram 33%.

