A Prefeitura de João Pessoa mantém na próxima segunda-feira (05), feriado em comemoração aos 439 anos da Capital, equipes de plantão em setores essenciais, como saúde, infraestrutura e mobilidade urbana, para garantir o atendimento à população.

Na área da Saúde, por exemplo, estarão funcionando normalmente as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) localizadas nos bairros de Cruz das Armas, Manaíra, Bancários e Valentina Figueiredo. Os hospitais da rede municipal também manterão seu funcionamento regular, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que poderá ser acionado pelo número 192.

No caso da assistência de urgência em saúde mental, os usuários devem se dirigir ao Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm), que funciona no prédio anexo ao Complexo Hospitalar de Mangabeira. Com relação às urgências odontológicas, o atendimento seguirá acontecendo normalmente no CEO Torre e Mangabeira. Já as unidades de saúde da família, assim como as policlínicas municipais e o Centro de Imunização, voltam a funcionar da forma habitual na terça-feira (6).

Iluminação pública – A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) realiza a manutenção da iluminação pública normalmente na próxima segunda-feira (5). A Operação Tapa-buraco e o serviço de manutenção das galerias serão retomados na terça-feira (6). Esses serviços podem ser solicitados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Limpeza urbana – A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) vai realizar a coleta domiciliar de resíduos sólidos normalmente no feriado. Haverá catação na faixa de areia e varrição na calçadinha da orla. Também será feita varrição nos principais corredores viários e parques.

Os agentes de limpeza ainda farão a varrição e coleta de resíduos no show de Cavaleiros do Forró, que vai acontecer na Praia de Tambaú. Os serviços de zeladoria serão retomados na terça-feira.

Mercados e shoppings – De acordo com informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), os mercados públicos abrem até meio-dia e os shoppings populares estarão fechados nesta segunda-feira.

Defesa Civil – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) funciona com plantão 24 horas todos os dias, inclusive feriados. Em caso de necessidade, a população deve acionar o serviço pelo WhatsApp 98831-6885, 199 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

Trânsito e transporte – Os pontos de atendimento ofertados ao público pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) estarão fechados. Mas, caso o cidadão necessite de qualquer serviço do órgão, como emissão de credencial para estacionar em vagas especiais, recursos de multas, entre outros, pode acessar o site portal.semobjp.pb.gov.br.

Apesar do feriado, serão mantidas equipes operacionais de agentes de mobilidade para atender urgências de trânsito entre 6h e 00h. Para acioná-las, basta enviar mensagem pelo WhatsApp 98760-2134 (COTT/SemobJP).

