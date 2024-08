No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, a confeiteira e gastróloga Aline Diniz trouxe uma receita irresistível para adoçar o seu dia: bolo de chocolate com ganache.

Ingredientes:

Para a massa do bolo:

4 ovos

1 xícara de açúcar

1 xícara de chocolate em pó

1 xícara de óleo

1 xícara de leite

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de fermento em pó

Para a ganache:

200g de chocolate meio amargo (ou chocolate ao leite, se preferir)

¾ de xícara de creme de leite

Modo de preparo:

Preparar a massa do bolo:

– Preaqueça o forno a 180 graus.

– Unte a assadeira com manteiga e farinha. Sugere-se usar uma assadeira com furo no meio para um visual clássico.

– Em uma tigela grande, peneire o açúcar e o chocolate em pó para evitar grumos.

– Quebre os ovos um a um, adicionando-os à mistura de açúcar e chocolate.

– Misture bem com um batedor de arame (fuet) até obter uma massa lisa.

– Acrescente o óleo e misture novamente.

– Alternadamente, adicione o leite e a farinha peneirada, misturando bem entre as adições.

– Por último, incorpore o fermento em pó e misture até ficar homogêneo.

– Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. Verifique se o bolo está pronto espetando um palito; se sair limpo, o bolo está assado.

– Deixe esfriar por 15 minutos antes de desenformar.

Preparar a ganache:

– Derreta o chocolate no micro-ondas (em intervalos de 30 segundos) ou em banho-maria.

– Misture o creme de leite ao chocolate derretido até obter uma mistura homogênea.

– Deixe a ganache esfriar na geladeira por cerca de 10 minutos.

Montagem:

– Com o bolo já frio e a ganache resfriada, espalhe a ganache sobre o bolo com a ajuda de uma espátula.

– Sirva em seguida e aproveite!

