Dom Dulcênio convida para Caminhada das Famílias em Campina Grande

O mês de agosto é dedicado às vocações e, em especial, à família. Com este intuito, a Diocese de Campina Grande convida todas as famílias para a Semana Nacional da Família, que acontecerá entre os dias 11 e 17 de agosto, e para a tradicional Caminhada das Famílias, no dia 18 de agosto.

O convite foi feito pelo bispo diocesano, Dom Dulcênio Fontes de Matos, em entrevista à rádio Caturité FM nesta sexta-feira, 02 de agosto.

– Querido povo de Deus, amadas famílias, é com grande alegria que chegamos ao mês vocacional. Este é um tempo especial em que dedicamos nossa celebração às vocações, e uma delas é a família. Um pilar fundamental de nossa sociedade. Convido toda a igreja diocesana a participar da Semana Nacional da Família – enfatizou o bispo.

Para celebrar a Semana Nacional da Família, a Diocese de Campina Grande realizará a tradicional Caminhada das Famílias no dia 18 de agosto, com saída às 15h30 da Paróquia da Santíssima Trindade e chegada à Catedral de Campina Grande, onde será celebrada uma Santa Missa.

– Celebremos esses dias tão significativos e participemos com a alegria da Caminhada das Famílias. No dia 18 de agosto, às 15h30, contamos com a presença de todas as famílias para enriquecer ainda mais este momento de fé e união – completou.

