A Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), composta para organizar, dirigir e supervisionar as eleições para formação de lista sêxtupla para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça (TJPB), oriundo do Quinto Constitucional, publicou, nesta quinta-feira (1º), Edital divulgando a lista das candidaturas deferidas após análise documental.

Ao todo, 22 registros de candidaturas foram deferidos (Veja lista abaixo).



Os (as) candidatos (as) devem apresentar, no prazo de cinco dias corridos contados do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da presente lista, FOTO para ser inserida no sistema de urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral, formato JPEG, Resolução 161×255 (pixels) – 256 Tons de cinza, com fundo branco ou cinza, nos termos do art. 4º do Ato 01/2024/COMISSAO ELEITORAL/OAB/PB, bem como indicar o nome, o sobrenome, o codinome, o nome abreviado ou apelido que é mais conhecido, na forma disposta pela legislação eleitoral e resoluções do TSE, para inclusão na Urna Eletrônica.

O prazo para eventuais impugnações, previsto no art. 16 da RESOLUÇÃO 03/2024/CP se inicia no primeiro dia útil após a publicação do Edital, e será contabilizado em dias corridos. As impugnações poderão ser apresentadas por meio de link a ser disponibilizado pelo setor de Tecnologia da Informação (TI) da OABPB, no Portal institucional.

Veja abaixo lista de inscritos com números por ordem cronológica com candidatura deferida .

01 – LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR – OAB/PB 18.895 – DEFERIDO

02 – ANNA CARLA LOPES CORREIA LIMA DE FREITAS – OAB/PB 13.719 – DEFERIDO

03 – FLÁVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA – OAB/PB 10.432 – DEFERIDO

04 – FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA – OAB/PB 15.037 – DEFERIDO

05 – CLAUDECY TAVARES SOARES – OAB/PB 6.041 – DEFERIDO

06 – NEVITA MARIA PESSOA DE AQUINO FRANCA LUNA – OAB/PB 14.974 – DEFERIDO

07 – FÁBIO ANDRADE MEDEIROS – OAB/PB 10.810 – DEFERIDO

08 – JONAS GUEDES DE LIMA – OAB/PB 18.027 – DEFERIDO

09 – SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA – OAB/PB 13.657 – DEFERIDO

10 – VALDOMIRO DE SIQUEIRA FIGUEIREDO SOBRINHO – OAB/PB 10.735 – DEFERIDO

11 – BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA – OAB/PB 11.642 – DEFERIDO

12 – LINDAURA SHEILA BENTO SODRÉ – OAB/PB 12.685 – DEFERIDO

13 – ROMULO RHEMO PALITOT – OAB/PB 8.635 – DEFERIDO

14 – THIAGO LEITE FERREIRA – OAB/PB 11.703 – DEFERIDO

15 – VERUSKA MACIEL CAVALCANTE – OAB/PB 8.834 – DEFERIDO

16 – FRANCISCA LOPES LEITE DUARTE – OAB/PB 10.018 – DEFERIDO

17 – BRENO W ANDERLEY CÉSAR SEGUNDO – OAB/PB 9.105 – DEFERIDO

18 – JANAYNA NUNES PEREIRA – OAB/PB 15.236 – DEFERIDO

19 – JOSÉ FERNANDES MARIZ – OAB/PB 6.851 – DEFERIDO

20 – FRANCIS CO ASSIS FIDELIS DE OLIVEIRA – OAB/PB 14.839 – DEFERIDO

21 – DOUGLAS WINKELER BELTRÃO – OAB/PB 18.350 – DEFERIDO