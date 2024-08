Governo atualiza Cartão Alimentação de beneficiários de Santa Rita

Os beneficiários do Cartão Alimentação residentes no município de Santa Rita, Região Metropolitana da Capital, terão até esta sexta-feira (2) para realizar a atualização cadastral no programa, que acontece no Centro Social Urbano (CSU) Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, localizado no bairro Alto das Populares. Na próxima semana, o recadastramento prossegue na cidade de Cabedelo, no período de 7 a 9, em dois locais distintos: na ECI Guedes Cavalcante, em Camalaú – Cabedelo; e na ECI Imaculada Conceição, no Jacaré – Portal do Poço.

O Programa Cartão Alimentação, que atualmente beneficia 52 mil famílias no Estado, em 141 municípios, atende 1.684 famílias na cidade de Santa Rita. É um programa socioassistencial criado pelo Governo da Paraíba, gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), que concede auxílio financeiro para famílias em situação de extrema pobreza.

A gerente executiva de Segurança Alimentar, Telma Virgínia, explicou que a atualização cadastral se faz necessária para que o Programa Cartão Alimentação possa atender aos beneficiários que preencham as condicionantes estabelecidas pela Lei Nº 12.166, de dezembro de 2021, que regulamenta o Programa. “Manter os dados atualizados, conhecer quem são os beneficiários, permite, além do atendimento específico e direto com o crédito mensal, que a Sedh possa ofertar melhorias na qualidade de vida através de serviços que o estado disponibiliza”, observou.

A dona de casa Roberta da Silva, casada, mãe de duas filhas, residente no Bairro Marco Moura, era uma das beneficiárias que estava realizando o recadastramento nesta quinta-feira (1), e disse estar feliz por poder manter o benefício. “Esse cartão é muito importante, me ajuda muito, com ele posso comprar o lanche para minha filha levar pra escola. Às vezes ainda compro um alimento: um feijão, arroz, macarrão, café, uma bolacha”, comentou.

A também dona de casa Alice Teixeira da Silva, mãe de duas filhas, residente no Bairro Eitel Santiago, fez questão de atualizar seu cartão, já que o benefício ajuda nas despesas da casa. “Graças a Deus, estou atualizando meu cartão, é muito importante, ajuda bastante, compro alimentos, um lanche para as crianças levar para a escola”, disse.

Sempre no dia 10 de cada mês, os beneficiários do Cartão Alimentação recebem um crédito no valor de R$ 50,00, não cumulativo. Esse crédito é válido para uso exclusivo na rede de estabelecimentos credenciados ao Programa, em todo território paraibano. Os mercados são identificados com banner do programa na fachada do estabelecimento.

O valor creditado no cartão deve ser utilizado para compras exclusivas de alimentos. A gestão do uso do valor é de responsabilidade do beneficiário, podendo ser utilizado entre o dia 10 até o último dia do mês.

