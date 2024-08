Comerciários da Grande João Pessoa recebem reajuste salarial

Os comerciários de João Pessoa, Região Metropolitana e interior da Paraíba ganharam um reajuste salarial de 5% para o piso da categoria, conforme anunciado nesta quarta-feira (31).

O Sindicato dos Empregados no Comércio da Grande João Pessoa (Sinecom) confirmou a atualização após rodadas de negociação e renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024-2025.

O novo piso salarial passa a ser de R$ 1.586,00, refletindo um aumento real de 1,33%, acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 3,70% registrado nos últimos 12 meses.

Além do reajuste, foram renovadas as cláusulas sociais, incluindo o Dia do Comerciário, feriados com comércio fechado (exceto farmácias), e benefícios como plano odontológico, seguro de vida e estabilidade para gestantes e pré-aposentados.

Outras atualizações incluem o piso salarial do interior, que será de R$ 1.539,00, e o vale-alimentação, que subiu para R$ 9,80 líquido.

As condições para trabalho em domingos e feriados também foram especificadas, com um adicional de R$ 63,00 mais vale-transporte e um dia de folga para cada domingo e feriado trabalhado.

