No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi Paraíba, Érico Feitosa, abordou temas sobre segurança e manutenção em condomínios.

Nesta edição, o foco foi na importância da prevenção e manutenção adequadas, especialmente em condomínios verticais.

Pontos principais:

Manutenção e prevenção: Feitosa destacou a necessidade de manter equipamentos de segurança em dia, como extintores e sistemas de combate a incêndio.

Em caso de incêndio, é fundamental saber usar corretamente os extintores e as mangueiras de incêndio. Treinamentos periódicos são recomendados para todos os moradores e funcionários.

Brigada de incêndio: A criação de brigadas de incêndio em condomínios é essencial.

Esses grupos, formados por moradores treinados, podem agir rapidamente em situações de emergência, facilitando a evacuação e a segurança geral.

Manutenção de elevadores: Feitosa também ressaltou a importância da manutenção adequada de elevadores, que são o meio de transporte mais utilizado globalmente. O correto funcionamento e manutenção dos elevadores são vitais para evitar acidentes e garantir a segurança dos moradores.

Ouça o podcast completo e entenda.

