Esma oferta 120 vagas para cursos para servidores do judiciário

A Escola Superior da Magistratura (Esma) disponibilizou 120 vagas para magistrados(as), servidores(as) e assessores(as) do Poder Judiciário estadual se inscrevam nos cursos do mês de agosto. As formações ofertadas são: O cérebro que julga: neurociências para juízes, Abuso do Direito de Ação; e Comunicação não violenta e o desenvolvimento da inteligência emocional – Turma II. Os critérios de seleção são a proximidade do período de promoção e a ordem de inscrição.

Para o Curso ‘Comunicação não violenta e o desenvolvimento da inteligência emocional – Turma II’ as inscrições ocorrem até o dia 5 através do link https://forms.gle/hQVQWn41BDGe3GgE9. As aulas, na modalidade de ensino a distância (EaD), serão realizadas no período de 8 de agosto a 9 de setembro. A formação tem como tutor Erisevelton Silva Lima.

Os(as) magistrados(as) e assessores(as) podem se inscrever no Curso ‘O cérebro que julga: neurociências para juízes’ até terça-feira (6). O formulário deve ser preenchido por meio do endereço eletrônico https://forms.gle/4y5prnXNGCgv6uqm6. O juiz Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, é o tutor, e as aulas, de modo semipresencial, ocorrerão de 12 a 16 deste mês.

Também na modalidade semipresencial, a Esma disponibilizou 40 vagas para magistrados(as) participem do Curso ‘Abuso do Direito de Ação’.

As inscrições https://forms.gle/gR7RP3k6BJVBkacT7 terminam no dia 11 (domingo). As aulas serão realizadas no período de 15 de agosto a 10 de setembro. A juíza Mônica Silveira Vieira do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é a tutora da formação.

Maiores informações, os(as) interessados(as) devem consultar o banner ‘Cursos do Mês’ no portal da Esma.

