O presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande, José Rogério, confirmou em entrevista à rádio Caturité FM, nesta quarta-feira (31), que o comércio da cidade poderá funcionar no feriado de 5 de agosto, data em que se comemora a Fundação da Paraíba.

Segundo Rogério, um acordo já foi firmado com o sindicato patronal, permitindo que os estabelecimentos comerciais abram suas portas no feriado.

– Já fechamos um acordo com o sindicato patronal, onde o comércio na segunda-feira, dia 5, pode abrir, mediante o pagamento, mais a folga, vale-transporte e que o trabalhador seja comunicado em até 48 horas – afirmou o sindicalista.

O presidente do sindicato também informou que as negociações das convenções coletivas da categoria ainda estão em andamento. “A respeito das convenções, ainda não chegamos a fechar nenhuma. Vamos ter mais rodadas de negociação ainda durante esta semana”, disse Rogério.

Os valores do abono a ser pago aos trabalhadores que optarem por trabalhar no feriado variam de acordo com o segmento e podem chegar a R$ 59.

“Vale lembrar também que os valores de feriado dependem do segmento e vai variando de R$ 45 até R$ 59 os abonos para ser pago caso as lojas abram as portas no feriado”, explicou Rogério.

