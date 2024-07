Veja a previsão do tempo para esta terça-feira na Paraíba

No decorrer do dia a nebulosidade deverá permanecer variável podendo ocorrer chuvas esparsas, principalmente na faixa litorânea, podendo se estender de forma pontual sobre áreas das regiões do Agreste e Brejo, associadas ao transporte de umidade vinda do oceano Atlântico em direção à costa leste do Estado, trazida pelos ventos em baixos níveis da atmosfera.

*Aesa

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online