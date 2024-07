Campina Grande recebe primeiros tratores por indicações de Veneziano

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) entregou nesta terça-feira (30) os dois primeiros tratores de um conjunto de máquinas agrícolas que Campina Grande está recebendo, fruto de sua atuação parlamentar.

Ao todo, o conjunto maquinário teve investimentos superiores a R$ 4 milhões, através de indicações de Veneziano.

As máquinas entregues nesta terça são dois tratores de pneu, com duas lâminas, que passam a ser utilizados pelo Secretaria Municipal de Agricultora de Campina Grande no trato com a terra para a agricultura e na melhoria das estradas nas comunidades rurais da cidade, podendo, também, serem utilizadas para pequenos desmatamentos.

Ao todo, o conjunto maquinário é composto por 5 tratores (os outros três já foram adquiridos e deverão chegar a Campina Grande dentro de 30 dias, junto com um caminhão de 12 metros cúbicos), 5 ensiladriras e 7 grades aradoras.

Na segunda etapa do processo de aquisição, serão mais dois tratores com duas roçadeiras, cuja licitação será realizada nos próximos dias.

O investimento total é de R$ 4.312.000,00 (quatro milhões, trezentos e doze mil reais), fruto de indicações feitas por Veneziano junto ao Orçamento Geral da União – OGU e ao Governo Federal, através do Ministério da Agricultura e Pecuária, mais uma contrapartida financeira da Prefeitura de Campina Grande.

Veneziano disse que atendeu uma solicitação do Prefeiro Bruno Cunha Lima para que pudesse destinar recursos visando equipar a Secretaria de Agricultura de Campina Grande.

“O prefeito Bruno, ao nos pedir investimentos, assim cumprimos, e aqui estão as duas primeiras máquinas, que já chegaram a Campina Grande; e mais três outras unidades, que estarão, proximamente, sendo entregues. Parabéns à administração do prefeito Bruno, que tem feito a diferença, também, na agricultura”.

O secretário municipal de Agricultura, Renato Gadelha, agradeceu a Veneziano mais este investimento para a cidade.

“Parabéns a Veneziano, que tem feito muito pela agricultura, não apenas em Campina Grande, mas por toda a Paraíba”.

Mariana Porto, Assessora Jurídica da Secretaria de Agricultura, responsável pela organização do processo licitatório para a aquisição do maquinário, disse que as próximas aquisições que chegarão a Campina Grande são uma motoniveladora, uma retroescavadeira e outros dois tratores.

“Neste caso, o convênio ainda vai ser assinado, mas os recursos já estão garantidos”, assegurou.