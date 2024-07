Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira na Paraíba

No decorrer do dia, são esperadas chuvas esparsas entre as regiões do Litoral e Agreste da Paraíba devido ao deslocamento de nebulosidade tipo baixa do oceano Atlântico em direção ao continente. Nas demais áreas do Estado, a nebulosidade deverá ficar variável com possibilidade apenas de chuvas fracas e pontuais.

*Aesa

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online