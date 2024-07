FIEPB e Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica formalizarão convênio

No próximo dia 29 de agosto, às 19h, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, em Campina Grande, acontecerá a solenidade de assinatura de um convênio de colaboração Direito Pró-Indústria, entre a FIEPB e a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ.

O evento será aberto com uma apresentação do Programa de Cooperação Técnica para Evolução das Relações Trabalhistas nas Empresas, realizada pela advogada, Carla Felinto, que é presidente da ABMCJ na Paraíba e vice-presidente da Seccional da OAB, em Campina Grande.

Em seguida o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, e a presidente Nacional da ABMCJ, Dra. Manoela Gonçalves Silva assinarão o convênio de colaboração Direito Pró-Indústria.

A solenidade reunirá industriais, presidentes de Sindicatos filiados à Federação, membros do Ministério Público, do Ministério Público do Trabalho, magistrados, contadores e colaboradores do Sistema S.

Durante a programação será realizada a palestra “Importância da Mediação nas Empresas para Manutenção de um Ambiente de Trabalho Seguro e Saudável para Todos”, um tema baseado na Lei 14.457/2022, que será conduzido pela advogada e mediadora consensual, Dulce Nascimento, mestre em Direito pela UFMG, especialista em Mediação e pós-graduada em Gestão de Pessoas.

Após a palestra haverá um debate com a participação do público presente, que poderá esclarecer dúvidas relacionadas ao tema da palestra.

Sobre a Lei 14.457/2022

A Lei 14.457 promulgada em 21 de setembro de 2022, impõe uma série de mudanças significativas nas práticas empresariais.

As empresas são desafiadas a tornar as etapas de atração de talentos mais inclusivas, adotando ações afirmativas que fomentem a equidade de gênero desde a fase inicial de seleção.

A legislação ainda prevê que as organizações invistam em capacitações abrangentes sobre temas cruciais relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho.

E implementem ainda um Canal de Denúncias confidencial, uma ferramenta fundamental no enfrentamento contra o assédio e a violência no ambiente de trabalho.