Secretaria de Saúde de João Pessoa alerta sobre a importância do Cartão SUS

Consulta numa Unidade de Saúde da Família (USF), realização de um exame, marcação de uma cirurgia, atendimento de urgência. Essas são algumas das situações em que o cidadão necessita apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS), conhecido como Cartão SUS, para ter acesso aos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A coordenadora do Cartão SUS em João Pessoa, Deborah Cavalcanti, explicou que o documento permite a identificação única de cada paciente dentro do sistema de saúde, facilitando o acompanhamento do histórico do paciente e proporcionando a continuidade do cuidado.

“O Cartão Nacional de Saúde é a identificação do usuário, sendo de extrema importância para que ele receba assistência integral à saúde. Com esse documento, os cidadãos têm acesso aos diversos serviços oferecidos pelo SUS, incluindo consultas, exames, internações e tratamentos”, afirmou.

Como solicitar – Em João Pessoa, o usuário do SUS não precisa se deslocar de sua casa para solicitar e receber o cartão. A emissão do documento pode ser realizada por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, disponível para download nas lojas de apps dos sistemas operacionais Android e IOS.

Para entrar no aplicativo, o usuário deverá efetuar o login, inserindo número de CPF e data de nascimento. Em seguida, escolher a opção ‘Cartão SUS’ e será direcionado para outra página, onde deverá anexar RG, CPF e comprovante de residência em João Pessoa (ou declaração da USF).

Após anexar os documentos e preencher as informações necessárias, o usuário deverá clicar em ‘Solicitar’ e aguardar a emissão do cartão. O documento é emitido em formato PDF e disponibilizado no aplicativo para o usuário imprimir onde preferir, não necessitando fazer a retirada em outro local.

Para quem prefere solicitar a emissão do documento de forma presencial, pode se dirigir à sede do Cartão SUS, localizada na Avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O telefone para contato é: 3213-7637.

Atualização – Os usuários que possuem Cartão SUS que iniciam com os números 1,2 ou 8 devem solicitar a atualização do documento, necessária para que o usuário tenha acesso integral aos serviços ofertados pela Rede Municipal de Saúde, uma vez que esses cartões foram emitidos há bastante tempo e algumas informações não constam no sistema.

Da mesma forma que a emissão, a atualização pode ser realizada via aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou presencialmente, na sede do Cartão SUS.

Transferência – Para transferir seu Cartão SUS de outro estado ou município para João Pessoa, é necessário apresentar comprovante de residência no nome do usuário (ou declaração da USF) e documentos pessoais originais. Todo esse trâmite só pode ser realizado presencialmente na sede do Cartão SUS, pelo próprio usuário ou por um parente de primeiro grau, com suas devidas comprovações.

“É importante esclarecer que o Cartão SUS continua sendo nacional, mas a partir do momento que você muda de município ou estado, e passa a ser atendido dentro da rede municipal, esse documento deve ser transferido para o local de residência”, explicou.

Recém-nascidos – A coordenadora do serviço chamou atenção para os documentos necessários para a emissão do Cartão SUS para recém- nascidos. “É necessário apresentar Certidão de Nascimento, documento com foto do pai ou da mãe, comprovante de residência no nome do pai ou da mãe. Caso não haja comprovante de residência, deverá passar na USF de referência e pegar uma declaração para emitir o Cartão SUS”, destacou.

