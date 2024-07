Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira na Paraíba

No decorrer do dia o tempo deverá permanecer com nebulosidade variável e chuvas intercaladas por períodos sem chuvas, principalmente sobre a faixa litorânea, podendo se estender para algumas áreas das regiões do Brejo e Agreste. Com isso poderão ocorrer chuvas esparsas, principalmente na faixa litorânea.

*Aesa

