Eleição da API-PB hoje e amanhã elegerá diretoria e conselhos

Nesta sexta-feira (26) e sábado (27), acontecem as eleições da Associação Paraibana de Imprensa (API-PB). A chapa “API Unida e Renovada”, liderada pelos jornalistas Marcos Wéric e Karla Alencar, é a única inscrita e busca a reeleição aos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente. Serão também eleitos candidatos às demais vagas para a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Fiscal.

Todos os associados estão aptos para participar da eleição. Para votar, basta apresentar a carteirinha de sócio ou qualquer documento de identificação com foto. O horário de votação será de 8h da manhã até às 17h.

Nesta sexta-feira, a eleição acontece nas cidades do interior do estado. Em Cajazeiras, os associados poderão votar na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Em Sousa e Guarabira, a votação ocorrerá na Câmara Municipal. Já em Patos, o local de votação será o Ponto da História, na Rua Frei Martinho, 58, no Centro. Em Pombal, os votantes poderão comparecer à Rádio Liberdade. E em Campina Grande, os associados poderão votar na Associação Campinense de Imprensa (ACI).

No sábado, a votação acontece em João Pessoa, na sede da API-PB, na Avenida Visconde de Pelotas, 149, no Centro. A apuração dos votos será realizada imediatamente após a votação, sob a fiscalização da Comissão Eleitoral, presidida pelo advogado Rômulo Oliveira.

Em todas estas cidades haverá uma urna itinerante, para incluir os votos daqueles que estarão impossibilitados de ir até o local da votação. O associado que estiver nesta situação deve procurar a comissão eleitoral local.

O candidato a presidente Marcos Wéric expressou sua gratidão pela confiança depositada na chapa. “Me sinto honrado e grato por estarmos com uma chapa heterogênea e com vontade de fazer mais pela API. Queremos transformar a nossa entidade em um espaço novo e melhor para todos”, afirmou.

Karla Alencar, também candidata a reeleição como vice-presidente, ressaltou a importância da chapa ter maioria de mulheres na diretoria executiva. “Isso representa um passo significativo para a igualdade de gênero na imprensa paraibana e fortalece nossa capacidade de representar e atender a todos os associados”.

Já a diretora de Comunicação Social, Edilane Ferreira, que se mantém no cargo, destacou a relevância da chapa ser montada preservando a representatividade negra.

“Nestes últimos três anos, estivemos atuantes nos principais debates sociais do Estado, como foi com a criação do Comitê do Centro Histórico, a promoção de eventos que refletiram sobre os desafios de se fazer comunicação. Essa postura estimula nossa categoria a contribuir de forma significativa para a sociedade paraibana”, pontuou.

Chapa “API Unida e Renovada”

– Presidente: Marcos Wéric – Vice-presidente: Karla Alencar – Secretário Geral: Vilma Giuseppe – Tesoureiro: Cristiano Teixeira

Diretorias: – Diretor Social: Gil Figueiredo – Diretor de Cultura: Afra Soares – Diretor de Assuntos Políticos: Petson Santos – Diretor de Comunicação Social: Edilane Ferreira

Suplentes de Diretoria: – Joelma Alves – Josélio Carneiro – Cógenes Lira

Diretoria de Base: – Campina Grande: Astrogildo Pereira – Sousa: Levi Dantas – Cajazeiras: José Neto

Conselho Deliberativo: 1. Naldo Silva 2. Jean Bronzeado 3. Jarismar Pereira 4. Andreia Barros 5. Alexandre Freire 6. Naná Garcez 7. Ary Ramalho 8. Edmilson Pereira 9. Claudia Carvalho

Conselho Fiscal: 1. João Pinto 2. Fred Meneses 3. Fernando Braz

Suplentes: 1. Sebastião Filho 2. Josué Cardoso 3. Angelita Lucas.

