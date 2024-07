Podcast Na Cozinha: aprenda a preparar um crepe recheado

No quadro “Na Cozinha”, do programa Conexão Caturité, Aline Diniz, confeiteira e gastróloga, ensinou a preparar um delicioso crepe recheado com geleia de morango e maracujá.

Para a geleia, os ingredientes são:

200g de morangos (higienizados)

Polpa de maracujá (de 2 maracujás pequenos ou 1 grande)

½ xícara de açúcar cristal

Suco de meio limão

Modo de preparo: Cozinhe os morangos amassados com a polpa de maracujá e o açúcar em fogo baixo por 20 minutos. Após reduzir, adicione o suco de limão, misture bem e desligue o fogo.

Para o crepe, use:

¾ de xícara de leite

½ xícara de farinha de trigo

1 ovo

Uma pitada de sal

(Opcional) ½ colher de chá de essência de baunilha

Misture todos os ingredientes e frite em uma frigideira untada ou antiaderente. Após preparar os crepes, recheie-os com a geleia de morango e maracujá.

