Agricultores de Umbuzeiro recebem máquinas agrícolas

O vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) entregou nesta quinta-feira (25) um conjunto de maquinários agrícolas à Associação dos Agricultores do Sítio Alecrim, em Umbuzeiro. O conjunto é composto por um trator de pneu, um carroção e uma grade aradora.

Os equipamentos vão beneficiar mais de 100 famílias de agricultores que integram o Sítio Alecrim e pelo menos outras 100 que residem em comunidades próximas. A entrega contou com a presença do Superintendente da Codevasf na Paraíba, Irlen Guimarães.

Elaíse Maria de Aguiar Barbosa, presidente da associação, recebeu o maquinário das mãos de Veneziano e agradeceu, em nome das famílias de agricultores que serão beneficiadas, o que classificou como uma grade ação para as comunidades rurais assistidas.

“Agradeço ao senador por este grande benefício para a nossa comunidade. Agradeço e digo que vamos trabalhar, mantendo a parceria, para poder favorecer ainda mais a nossa comunidade com ações importantes como esta”, disse a presidente.

Veneziano destacou a importância desta ação de seu mandato, na parceria com a Codevasf, em benefício das comunidades rurais da Paraíba.

“Considero de suma importância, porque facilita e muito a vida dos agricultores. É uma ação que. tem reflexo direto na produção da agricultura familiar da Paraíba”, afirmou o senador.