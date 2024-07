A Prefeitura de João Pessoa realiza o pagamento dos salários deste mês de julho nos próximos dias 30 e 31. A equipe econômica já está concluindo o fechamento da folha e o pagamento ocorrerá dentro do mês trabalhado.

De acordo com o calendário de pagamentos, os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM) recebem seus proventos na terça-feira (30). Já os servidores da ativa, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço recebem seus salários na quarta-feira (31).

