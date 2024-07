A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) fará, nesta quinta-feira (25), a partir das 7h, um comando educativo na PB-008, próximo ao acesso à Praia da Penha.

A ação acontece no Dia de São Cristóvão, considerado padroeiro dos motoristas, além de promover a conscientização, também marcará a mudança de horário e revitalização da sinalização das faixas preferenciais para ciclistas.

Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, explica que o trecho de mais de 12 quilômetros de faixas preferenciais para ciclistas, que até então funciona entre 5h e 8h, agora, será válido por 24 horas.

“A entrega deste espaço permanente aos ciclistas é essencial, pois a PB-008 se tornou uma rota consolidada para os ciclistas. Mediante diálogo com representantes da categoria e do Departamento de Estradas e Rodagem, faremos esta importante entrega de faixas para uso em tempo integral para quem pedala, seja para prática de esporte, lazer ou atividades rotineiras”, afirmou.

De acordo com Gilmara Branquinho, chefe da Divisão de Educação para o Trânsito (Died/Semob-JP), durante o comando educativo, os motoristas serão orientados sobre o respeito às vias preferenciais para quem conduz bicicletas.

“Convidamos também órgãos parceiros, para que juntos possamos chamar a atenção de todos para este respeito e consequentemente prevenção de sinistros com ciclistas”, destacou.

A autarquia de trânsito e transporte continua com serviços de implantação e revitalização da sinalização viária por toda a cidade. No início desta semana, a equipe da Divisão do Sistema Viário (DSV) revitalizou toda a Avenida Panorâmica/PB-008, e ainda os bairros do Cabo Branco e Altiplano.

Na Avenida Panorâmica e PB-008 foi concluída a faixa compartilhada e preferencial para ciclistas. Este espaço agora passará a funcionar durante todo o dia, inclusive, com a implantação da Área de Proteção ao Ciclista de Competição.

A sinalização horizontal conta com informações ao longo da via que indica os símbolos para orientação em ciclofaixa preferencial e pintura de linha divisória de fluxo vermelha, mostrando a delimitação do espaço para ciclista.

Placas aéreas educativas com a informação da Lei nº 12.742/2023, que cria essa faixa compartilhada e regulamentada ao longo de todo trecho, chegando a um total de 38 placas implantadas.

Além disso, a equipe realizou, no turno da noite, a revitalização de faixas de pedestres, marcação de zebrados e legendas nas avenidas Monsenhor Odilon Coutinho, Cairu e João Cirilo da Silva, nos bairros do Cabo Branco e Altiplano.

“Nossas equipes trabalham continuamente nos três turnos. No entanto, só paramos quando há excessos de chuvas que é um dos causadores da deterioração das tintas de sinalização viária”, complementou Expedito Leite Filho.

Dados – De acordo com levantamento realizado pela Semob-JP, só de janeiro a junho de 2024, foram investidos R$ 1.952.751,54 em sinalização vertical, horizontal, tachões, tachinhas e segregadores para delimitar, educar, regulamentar e advertir os condutores das vias da nossa cidade.

Faixa preferencial (compartilhada) – Pista onde todos os veículos podem utilizar a faixa preferencial, mas dando prioridade à bicicleta.

