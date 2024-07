Conheça a história da paraibana que virou referência nacional em empreendimentos rurais

No quadro “Sou do Campo”, do programa “Conexão Caturité”, o foco foi a rica experiência da comunidade rural de Chã de Jardim, Areia, Paraíba.

A edição desta quarta-feira (24) destacou a trajetória de Luciana Balbino, que se tornou uma referência nacional em empreendimentos rurais.

Luciana, conhecida por seu restaurante “Vó Maria”, que serve exclusivamente produtos da própria comunidade, e por sua hospedagem “Sítio Casa de Vó”, compartilha como a paixão pela sua terra natal a motivou a criar oportunidades de crescimento local.

Com apoio de projetos de associativismo e turismo, a comunidade conseguiu transformar suas riquezas naturais em atrativos para visitantes, evidenciando que é possível prosperar no campo sem precisar migrar para grandes centros urbanos.

A comunidade de Chã de Jardim, localizada a 7 km de Areia, destaca-se pela sua beleza e pela galeria de arte ao ar livre criada por Guataçara Monteiro.

O local tem atraído visitantes e se consolidado como um exemplo de desenvolvimento sustentável. Luciana e o professor Fábio Agran Medeiros conversaram sobre os desafios e sucessos da comunidade, mostrando que, com criatividade e união, é possível alcançar dignidade e qualidade de vida no campo.

