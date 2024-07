Bode na Rua: Sebrae apoia evento no cariri da Paraíba

O município de Gurjão, localizado no cariri paraibano, promove a partir desta sexta-feira (26) as atividades da 22ª edição do Bode na Rua. Considerado um dos mais tradicionais da região, o evento conta com a parceria do Sebrae/PB para enaltecer a cadeia produtiva da caprinovinocultura no estado e apresentar ao público todo o seu potencial socioeconômico.

De acordo com os organizadores, a programação é gratuita e ocorre em diversos pontos do município até o próximo domingo (28). Entre as atividades que serão realizadas, estão duas importantes capacitações, programadas para acontecer no sábado (27), na praça central.

A primeira delas, durante a manhã, vai abordar o empreendedorismo rural feminino, destacando os desafios e as oportunidades para as empresárias e produtoras rurais da região.

Já durante a tarde, o tema em pauta será o melhoramento genético caprino e como ele pode ser um diferencial competitivo no mercado.

Além das capacitações, a programação de 2024 do Bode na Rua também vai contar com torneios leiteiros, exposição de animais, ações de orientação para o crédito, apresentações culturais, mostra de artesanato e um destaque especial para a gastronomia caririzeira.

Conforme ressalta o analista técnico do Sebrae/PB, João Bosco da Silva, o Bode na Rua faz parte de um extenso calendário de eventos desenvolvido ao longo do ano, cujo objetivo é integrar os empreendedores da caprinovinocultura no estado, contribuindo assim para a consolidação e expansão desse segmento na Paraíba.

Além disso, segundo o analista, os eventos também têm contribuído para a abordagem de temas como o empreendedorismo feminino na agropecuária e a produção de queijos artesanais no estado.

“Nós estamos conseguindo unir toda a classe nessa área de eventos, por meio de parcerias com o Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca e do Empreender Paraíba, e com as prefeituras, o que facilita ainda mais a promoção de um circuito integrado de feiras em vários municípios. E esse circuito tem feito uma grande diferença para os empreendedores. Com isso, nós conseguimos estimular não só a caprinocultura, como também agregar valor através do turismo, uma vez que esses eventos movimentam restaurantes, pousadas e outras empresas nesses municípios”, explicou o analista do Sebrae.