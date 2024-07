Atenção: linhas de ônibus de Campina Grande passam por mudanças

A Gerência de Transportes da STTP informou que, a partir desta quarta-feira (24), algumas linhas do transporte público de Campina Grande passarão por mudanças.

Os passageiros que moram ou precisam se deslocar até os bairros Catolé de Zé Ferreira e Catingueira devem ficar atentos a alteração temporária na rota das linhas de ônibus que atendem os locais.

Para quem for se dirigir até Catolé de Zé Ferreira, deve utilizar exclusivamente a linha 090A. Já para quem precisa ir até o bairro da Catingueira, a linha será a 090B.

Conforme a STTP, a mudança ocorre em função da reforma e construção da ponte que interliga os dois bairros, que será realizada pela Secretaria de Obras de Campina Grande. As linhas voltarão ao normal assim que o serviço estiver concluído.

No caso de dúvidas ou mais informações, o usuário pode entrar em contato com Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos através do número Whatsapp (83) 3341-1517.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online