As festas de São João bem representadas em toda Paraíba atraíram para Campina Grande e região um grande número de turistas de todas as partes do Brasil. De acordo com os dados divulgados pela Aena Brasil, no mês de junho o Aeroporto João Suassuna apresentou um aumento de 53,8% na quantidade de passageiros se comparado ao mesmo período do ano passado. No total, foram quase 35 mil pessoas que embarcaram e desembarcaram na cidade durante os 30 dias do mês.

O número de voos e decolagens também teve um crescimento positivo de 61,1% no mês passado. Ao todo, foram contabilizadas 817 operações de aeronaves no terminal da Rainha da Borborema.

No acumulado dos primeiros seis meses do ano, o aeroporto de Campina Grande totaliza mais de 156 mil passageiros, um aumento de 126,3% em relação a 2024, e 3.050 voos (aumento de 107,3%), sendo o terminal com maior acréscimo no número de passageiros e operações, entre os 17 aeroportos administrados pela Aena no País.

Para o secretário estadual do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Miguel Ângelo Gomes, Campina Grande tem experimentado um aumento significativo no número de voos desde que o Governo do Estado tem atuado nas articulações.

“Com olhar sensível para o turismo, o Governo do Estado concedeu incentivos para as companhias proporcionando a ampliação da malha aérea. Esse crescimento tem impulsionado o desenvolvimento na região, trazendo benefícios tanto para o turismo quanto para os empresários que alimentam a cadeia produtiva do setor”.

O presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ferdinando Lucena, destacou o trabalho para divulgar a Paraíba nos eventos em todo o País.

“Esse incremento é resultado direto do trabalho contínuo de promoção do destino. Com mais voos disponíveis, Campina Grande está se consolidando como um destino atrativo para turistas e investidores, fortalecendo sua posição no mapa aéreo nacional”.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online