Abastecimento de água na zona rural de Campina Grande está garantido, diz secretário

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira, 24 de julho, o secretário de agricultura de Campina Grande, Renato Gadelha, falou sobre a logística e os esforços da Secretaria de Agricultura Municipal para garantir o abastecimento de água na zona rural da cidade.

Gadelha destacou o trabalho contínuo e organizado da secretaria para atender às solicitações de distribuição de água.

– Recebemos essas solicitações para distribuição de água na zona rural de Campina Grande. Já temos aquele percurso que a gente faz reabastecendo essas cisternas onde tem necessidade de água, a gente vai com os nossos carros pipa. Nós temos seis carros pipa contratados e temos mais um próprio da secretaria – explicou.

O secretário ressaltou que, atualmente, a demanda está sob controle graças às chuvas recentes que atingiram a região.

“No momento, você está vendo que em Campina Grande choveu bem. Não há nenhum problema, nenhuma demanda reprimida da nossa secretaria. Nós temos conseguido atender a todos que solicitam. Existe um controle, evidentemente que a gente não vai colocar água onde já tem uma cisterna cheia. Os nossos operadores regulam durante a semana a necessidade de cada um de perto para que ninguém fique desabastecido.”

Renato Gadelha também abordou as expectativas para o segundo semestre do ano, prevendo um aumento na demanda após o período de chuvas.

– No segundo semestre, ou melhor, após o período de chuvas, talvez essa demanda aumente. E para isso, a gente tem feito também muito trabalho para abastecer essas casas com construção e recuperação de açudes, 14 na zona rural estão cheios, todos eles sangraram. Estamos bem posicionados com relação à solução de recursos hídricos – frisou.