O Ministério do Turismo destacou João Pessoa e Campina Grande entre as principais Cidades Criativas do Brasil, em reconhecimento às significativas contribuições nos campos cultural e criativo. Esse destaque visa promover o potencial dessas cidades nas áreas de artesanato, arte popular e mídia.

João Pessoa foi reconhecida pela Unesco como capital criativa devido à sua rica arte popular e artesanato. Por outro lado, Campina Grande se destaca na arte midiática, que inclui arte digital, sonora, realidade virtual e aumentada, arte web, videojogos, robótica, fotografia digital e cinema.

Esse título conferido pelo Ministério do Turismo não apenas celebra o potencial criativo dessas cidades, mas também as coloca como destinos turísticos de importância nacional e internacional.

Desde seu lançamento em 2004 pela Unesco, a Rede de Cidades Criativas visa promover a cooperação entre cidades que enxergam a criatividade como essencial para o desenvolvimento urbano e turístico sustentável. O projeto engloba localidades reconhecidas em um ou mais dos sete pilares da indústria criativa e cultural: artesanato e artes folclóricas, design, cinema, gastronomia, literatura, artes midiáticas e música.

O presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ferdinando Lucena, ressalta que são 14 cidades criativas reconhecidas mundialmente. “João Pessoa e Campina Grande têm um patrimônio cultural e criativo incrível, e ter o título de Cidades Criativas destaca o nosso compromisso em promover e preservar nossa arte popular e artesanato, elementos fundamentais da nossa identidade cultural”, reforçou.

Já o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Miguel Ângelo, acrescentou: “O título de cidade criativa representa um diferencial competitivo importante para os destinos que recebem esse reconhecimento”.

