TJ da Paraíba propõe reclassificação das entrâncias

O Tribunal de Justiça da Paraíba anunciou que as comarcas do Poder Judiciário do Estado passarão a ser classificadas em Entrância Inicial e Entrância Final.

Com as alterações, as comarcas de 1ª e 2ª entrâncias passam a integrar a Entrância Inicial, enquanto as de 3ª entrância passam a formar a Entrância Final.

A mudança possibilita, conforme a assessoria do TJPB, “a elevação da Comarca de Cajazeiras que, juntamente com o Juizado Auxiliar Misto de Sousa, passa a compor a Entrância Final”.

A mudança terá que ser referendada pela Assembleia Legislativa.

Eis as comarcas que se enquadrarão como de Entrância Final: Bayeux, Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Patos, Santa Rita e Sousa.

