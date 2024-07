Quem visita a Feira Central de Campina Grande não pode deixar de experimentar o tradicional polvilho, um produto que faz sucesso entre os paraibanos e turistas e pode ser encontrado nas versões doce e azedo.

O repórter Gabriel Diniz conversou com alguns feirantes que vendem o produto e descobriu que o polvilho doce é o campeão de vendas, principalmente no período de São João.

Zé da Goma, um dos feirantes mais antigos da feira, explica que a diferença entre o polvilho doce e o azedo está na textura e no uso.

– O polvilho doce tem um sabor mais suave e é mais utilizado para fazer pão de queijo, biscoitos e outros salgados. Já o polvilho azedo tem um sabor mais forte e é usado para fazer bolos, tortas e outros doces – afirma.

José Marcos, outro feirante, também destacou as diferenças entre o polvilho doce e salgado.

– A principal diferença deles, em primeiro lugar, é a textura. O azedo, ele tem tipo uma “granulaçãozinha”. Você pega, você sente a diferença do doce para o azedo. E no uso, o pessoal usa mais o doce para fazer pão de queijo, para empanar. O azedo, ele é adicionado, ele é utilizado na fabricação do pão de queijo, junto com o doce, para dar aquela textura, aquela crocância externa que a gente visualiza na apresentação do pão de queijo. O pessoal usa também para fazer iogurte, linguiça, salsicha, gomas de mascar. O doce é mais procurado. Por ter mais utilidade, ele é bem mais procurado. Hoje nós temos um preço em balcão de 6 reais – salientou.

Além de ser um produto versátil, derivado da mandioca, o polvilho também tem um preço acessível, o que torna o alimento um produto essencial na mesa dos campinenses.

