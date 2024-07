Em entrevista ao ParaibaOnline, o presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Marcus Vinícius, falou sobre a possibilidade de uma parceria público-privada (PPP) para os serviços de água e esgoto no Estado.

Segundo Vinícius, a Cagepa tem a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário em todas as cidades paraibanas.

– São em torno de R$ 8 bilhões o investimento necessário para alcançarmos essa meta. No entanto, o Estado não tem capacidade de endividamento para arcar com esse custo sozinho – pontuou.

Diante dessa situação, a Cagepa está estudando a viabilidade de uma PPP administrativa com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A parceria beneficiaria 90 municípios paraibanos, segundo o presidente.

– Já estamos trabalhando em estudos mais aprofundados para conversar com o Tribunal de Contas e com a população – explicou Vinícius.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

