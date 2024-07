Os paraibanos dispõem agora de uma nova modalidade de agendamento para emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), cujo serviço está sendo ofertado diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h.

Com o novo sistema, os interessados poderão programar o atendimento para o dia útil seguinte ao agendamento e escolher em qual dos postos deseja ser atendido. Inicialmente, esse atendimento está sendo prestado nas Casas da Cidadania de João Pessoa, e nas cidades de Bayeux, Campina Grande, Guarabira e Santa Rita. Para facilitar o acesso da população, os pontos de atendimentos estão sendo ampliados e descentralizados.

Para agendar a emissão da Carteira de Identidade Nacional, basta acessar o site: https://agendamentorg.portaldacidadania.pb.gov.br/.

A emissão da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é um serviço oferecido gratuitamente pelo Governo do Estado. Somente nos casos de emissão da segunda via da CIN há taxas estabelecidas.

Conforme o gerente executivo das Casas da Cidadania, Leandro Carnaúba, com essa novidade, o sistema de agendamento para a emissão de Carteira de Identidade Nacional é diário.

“Você pode agendar o seu atendimento para o dia útil seguinte. São mais opções para o cidadão realizar marcação e escolher o melhor dia para emitir a sua nova carteira. O número de pontos de atendimento está sendo ampliado e descentralizado, tudo para melhor atender a população e garantir os seus direitos. Lembrando que a população não precisa ter pressa, porque temos até 2032 para fazermos a mudança para as novas Carteiras”, informou.

O servidor público Anderson Fernandes Vieira (44), que levou o filho Francisco Luna Fernandes Vieira (6), ao Parayba Mall para emitir a CIN, estava eufórico com o novo serviço, e pelo fato de ser vizinho da nova Casa da Cidadania.

“Ficou muito melhor por você ter como se programar, atendimento prático, pontual, com comodidade, e próximo a minha casa”, comentou animado.

Já Carlos Machado (54), bancário, residente no bairro Cidade Universitária, precisando emitir as CINs dos três filhos, de sete meses, sete e nove anos, disse que “o agendamento diário superfacilita, prático poder escolher dia e o local, resolvendo um pequeno problema de inconsistência ficará ótimo”.

A comerciante Rivaldira Dantas Barbosa (61), residente no bairro do Bessa, já estava usufruindo do novo serviço, após conseguir agendar no dia anterior. Era só elogios: “Com certeza ficou maravilhoso, marcar para resolver no outro dia, é top. Antes era muito sofrimento. Estou muito feliz com essa nova modalidade”.

Para a emissão da CIN é necessário portar documentos como a Certidão de Nascimento ou Casamento (documento original ou cópia autenticada), comprovante de residência, identidade antiga (se disponível), e CPF regularizado e atualizado.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online