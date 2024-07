Justiça Eleitoral alerta sobre convocações para mesários nas eleições 2024

A Justiça Eleitoral da Paraíba iniciou a convocação de mesários para as eleições de 2024 através de mensagens de aplicativo.

Contudo, alerta para possíveis golpes. As mensagens oficiais serão enviadas apenas pelo número com DDD da Paraíba: (83) 3512-1500.

Os golpistas podem tentar se aproveitar da situação, portanto, é fundamental verificar se a mensagem vem do número oficial.

O TRE-PB destaca que o número é verificado pelo WhatsApp, indicado por um selo verde ao lado do contato.

Após receber a mensagem oficial, o convocado deve seguir as orientações fornecidas, incluindo detalhes sobre a função a ser desempenhada e as datas previstas para treinamento. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato diretamente com o cartório eleitoral.

Reforçando a segurança da comunicação, o secretário de tecnologia e informação do TRE-PB explica que o selo verde garante a autenticidade do número e da mensagem.

Para evitar golpes, a Justiça Eleitoral da Paraíba recomenda que qualquer mensagem de convocação recebida de números diferentes do (83) 3512-1500 não seja respondida.

*com informações da Rede Ita