A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), registrou 21 pedidos de inscrição de advogados nas eleições para formação de lista sêxtupla para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça (TJPB), oriundo do Quinto Constitucional. As inscrições foram encerradas nessa segunda-feira (22).

A Comissão Eleitoral, formada para organizar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral, publicou comunicado nesta terça-feira (23) informando o número de inscritos e que todos os pedidos de inscrição serão analisados pelo prazo de cinco dias.

A formação da lista sêxtupla será feita em eleição direta entre os advogados e advogadas. A data será definida pela Comissão a partir de 18 de setembro de 2024.

O presidente da Comissão, Afrânio de Melo, destaca que a eleição terá urna de votação nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Guarabira. “Também iremos realizar sabatinas com os candidatos”, acrescentou.

Confira abaixo a lista de inscritos, em ordem alfabética.

ANNA CARLA LOPES CORREIA LIMA DE FREITAS

BRENO WANDERLEY CESAR SEGUNDO

BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA

CLAUDECY TAVARES SOARES

DOUGLAS WINKELER BELTRÃO

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS

FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA

FLÁVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA

FRANCISCA LOPES LEITE DUARTE

FRANCISCO ASSIS FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO

JANAYNA NUNES PEREIRA

JONAS GUEDES DE LIMA

JOSÉ FERNANDES MARIZ

LINDAURA SHEILA BENTO SODRÉ

LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

NEVITA MARIA PESSOA DE AQUINO FRANCA

ROMULO RHEMO PALITOT BRAGA

SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA

THIAGO LEITE FERREIRA

VALDOMIRO DE SIQUEIRA FIGUEIREDO SOBRINHO

VERUSKA MACIEL CAVALCANTE

