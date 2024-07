Na segunda-feira, a nebulosidade deverá se manter variável sobre o estado da Paraíba, com ocorrência de chuvas esparsas entre as regiões do Litoral e Agreste. Nas demais áreas do Estado, sol entre nuvens com possibilidade de chuvas fracas e passageiras.

*Aesa

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online