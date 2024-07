Nota Cidadã divulga ganhadores do sorteio do mês de julho

O Programa Nota Cidadã realizou, nesta segunda-feira (22), o sorteio do mês de julho, que contemplou mais 31 ganhadores de nove cidades do Estado: João Pessoa, Campina Grande, Mamanguape, Pombal, Cabedelo, Alagoa Grande, Santa Rita, Cajazeiras e Guarabira.

Os ganhadores vão receber um total de R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, sendo 30 deles uma premiação de R$ 2,5 mil, enquanto o 31º ganhador, que foi uma pessoa do município de João Pessoa, receberá o prêmio especial de R$ 25 mil.

Concorreram ao 54º sorteio do Programa Nota Cidadã 131.006 paraibanos, que estão inscritos no Nota Cidadã e emitiram 608.627 notas fiscais com CPF. Eles exigiram a nota fiscal com CPF no ato da compra, no período de 1º a 31 de maio, nos estabelecimentos comerciais do Estado da Paraíba.

O sorteio do Nota Cidadã foi transmitido ao vivo pela rádio Tabajara FM 105.5, além do canal do YouTube e do perfil do Instagram da Lotep (@lotep.pb), que também fazem a transmissão.

COMO RECEBER OS PRÊMIOS – A Lotep-PB entrará em contato com todos os ganhadores deste mês. Os contemplados devem providenciar a documentação necessária: um documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação), um comprovante de residência (água, luz, celular) e os dados da conta bancária (nome do banco, agência, conta e dígito – número da operação, se for poupança). A Lotep ressalta a importância de enviar documentos legíveis, garantindo uma rápida efetivação do pagamento.

Os ganhadores devem encaminhar os documentos exigidos para o e-mail notacidada@lotep.pb.gov.br. Além disso, podem entrar em contato pelo telefone (83) 3241-4376 no horário de expediente, ou pelo direct do Instagram @lotep.pb, ou ainda pelo WhatsApp (83) 99826-0020.

Importante destacar que o pagamento é realizado exclusivamente pela Lotep, não sendo necessário que o ganhador efetue qualquer pagamento de taxa para receber o prêmio, seja por depósito ou PIX.

COMO CONCORRER AOS SORTEIOS – Para participar dos prêmios mensais, basta realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.gov.br/.

O cadastro requer apenas o nome completo, número do CPF, data de nascimento, e-mail e a criação de uma senha. Após ser feito o cadastro, é necessário exigir a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras realizadas no comércio paraibano.

EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã, uma iniciativa do Governo da Paraíba em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e a Lotep, promove o engajamento do paraibano no exercício da cidadania fiscal.

Essa prática é estimulada ao solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.

Participaram do 54º Sorteio do Nota Cidadã no auditório da Lotep-PB, a gerente Operacional de Educação Fiscal da Escola de Administração Tributária da Sefaz-PB, Vanedja Candido Barbosa; a assessora de imprensa da Lotep, Milena Melo de Almeida; a assistente do sorteio foi a servidora da Lotep, Graceli de Melo Silva; e a locutora do sorteio do Nota Cidadã foi Amanda Falcão.

NOME DO GANHADOR CIDADE VALOR 1 – NAJILA ROSANGELA LIMA DA SILVA JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 2 – ROSE MARY MONTENEGRO OLIVEIRA JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 3 – SHEILA DE ANDRADE FERREIRA MAMANGUAPE R$ 2.500,00 4 – VALDECI BELARMINO DOS SANTOS JUNIOR POMBAL R$ 2.500,00 5 – HERMAN RAREBELL DE LIMA FERREIRA JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 6 – ANNITA LIMA COSTA CABEDELO R$ 2.500,00 7 – MARIVAN SOUZA PIRES JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 8 – IRACEMA FILGUEIRA LEITE JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 9 – WALLACE DAVID DE SOUZA JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 10 – RENATA DA SILVA SOARES JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 11 – ANTONIO ISIDRO ALVES SOBRINHO JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 12 – GABRIELA DE ARAUJO FEITOSA JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 13 – GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA ALAGOA GRANDE R$ 2.500,00 14 – RENEE CRISTIANE PAIVA DE MELO JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 15 – MARIA JOSE NUNES JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 16 – SALETE FERREIRA DOS SANTOS SANTA RITA R$ 2.500,00 17 – EMANUELLA GOMES MAIOLO CABEDELO R$ 2.500,00 18 – MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO CAMPINA GRANDE R$ 2.500,00 19 – JOSE CARLOS ROCHA ALVES JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 20 – TYBERIO LUCIO DE AMORIM PEREIRA JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 21 – MARCOS JUNIO SOARES DE MELLO JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 22 – JOSE VANDERLEI DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 23 – VILTON KESSIO FERREIRA DE BRITO JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 24 – ANA CLAUDIA SANTOS MACÊDO CAJAZEIRAS R$ 2.500,00 25 – BALTAZAR PEQUENO JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 26 – LUIS ERNESTO DI PACE BORBA JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 27 – JOSIVAN MARTINS DE LIMA JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 28 – JONATHAN SILVA GUERRA CAMPINA GRANDE R$ 2.500,00 29 – ELISANGELA GONCALVES FRANCA GUARABIRA R$ 2.500,00 30 – RAQUEL DE ALMEIDA CAVALCANTI FEITOSA JOÃO PESSOA R$ 2.500,00 31- JESSE NUNES GOUVEIA JOÃO PESSOA R$ 25.000,00

