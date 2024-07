Menina que teve perna errada operada recebe alta e família pede ajuda

Uma história que chocou Campina Grande ganhou um novo capítulo com a alta da menina Luna, de 6 anos, que teve a perna errada operada em um hospital local.

Após três meses internada no Hospital de Trauma de Campina Grande, Luna e sua mãe, Fernanda, retornaram para casa, mas enfrentam desafios significativos na recuperação.

Luna foi submetida a uma cirurgia na perna errada devido a um erro médico, necessitando de uma nova operação, o que atrasou seu tratamento.

A menina agora está aprendendo a lidar com as mudanças, brincando em casa, mas ainda sem poder correr. Fernanda, que mora sozinha com a filha, está afastada do trabalho e se dedica integralmente aos cuidados de Luna.

A mãe cobra assistência da Secretaria de Saúde para sessões de fisioterapia e apoio psicológico, necessários para a recuperação da filha.

“Se pudessem vir aqui, seria bem melhor. Eu tenho movimentado ela em casa para não perder a força na perna direita”, diz Fernanda.

Fernanda faz um apelo por ajuda, pois está sem trabalhar e precisa de recursos para o tratamento da filha.

“Se alguém quiser me ajudar de alguma forma, é só entrar em contato comigo para ajudar Luna”, solicita.

