Jornalista é encontrado sem vida em Campina Grande

Morreu em Campina Grande, no seu apartamento localizado no bairro São José, nesta segunda-feira, o jornalista e fotógrafo Cláudio Goes Nogueira Filho, ocorrido hoje em Campina Grande.

Cláudio, natural de Patos, no Sertão, atuou em diversos meios de comunicação, incluindo os jornais A União, A Palavra e Gazeta do Sertão, além de diversas assessorias e seu serviço público como servidor estadual.

“Sua partida representa uma perda irreparável para o jornalismo e para a sociedade campinense”, lamentou o vereador Napoleão Maracajá (PT).