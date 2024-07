A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), anunciou nesta segunda-feira (22) o reforço das ações de combate ao descarte irregular de lixo em terrenos baldios da cidade.

A medida, que visa garantir um ambiente mais limpo e seguro para a população, prevê a intensificação da fiscalização e a aplicação de multas de até R$ 8 mil para os infratores.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Sargento Neto, a cidade possui coleta de lixo regular, porém, o descarte irregular em terrenos baldios persiste, causando transtornos à população e danos ao meio ambiente.

– Temos uma coleta de lixo regular, mas as pessoas colocam metralhas e esse material não é trabalho para coleta. Existem hoje em Campina Grande cerca de mil pontos de terrenos baldios onde as pessoas colocam lixo mesmo com a coleta regular – afirmou Neto em entrevista à Rádio Caturité FM.

O secretário ressaltou que a atitude de jogar lixo em locais impróprios é injustificável e prejudicial à comunidade. “Não justifica as pessoas terem essa atitude, por isso vamos intensificar a nossa campanha de combate a essa prática com multa de até R$ 8 mil para quem colocar lixo nos terrenos públicos ou particulares”, declarou Neto.

As equipes da Sesuma realizarão patrulhamentos constantes em áreas com histórico de descarte irregular, buscando flagrar os infratores e aplicar as penalidades cabíveis. A Prefeitura também pede a colaboração da população para denunciar os casos de descarte irregular através dos canais de comunicação da Sesuma pelo número (83) 9396-4356.

